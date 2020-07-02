Okçular Girne’de start verdi

Ülkemizde Covid-19 nedeniyle verilen zorunlu aranın ardından Okçulukta ilk müsabaka Girne’de yapıldı.

Girne Spor Birliği ile Okçuluk Federasyonu işbirliğinde organize edilen yarışmaya katılım beklenenin üzerinde oldu.

Pia Bella hotel sponsorluğunda Akdeniz Spor Birliği tarafından açık alan okçuluk yarışması süper minik kategorisinden Veteran kategorisine kadar 7 yaşından 77 yaşına kadar 6 kulüpten 57 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yatkililer tarafından verildi.