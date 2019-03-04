Okçular Girne’de yarıştı

Okçular Girne’de yarıştı

KKTC Okçuluk Federasyonunun 2019 yılı Faaliyetlerinin üçüncü ve son sıralama yarışması Girne Anafartalar Lisesi Spor Kompleksi içerisinde bulunan antrenman salonunda dün yapıldı.

Süper Minik-Minik-Yıldız-Genç Makaralı ve Olimpik yay kategorilerinden oluşan  45 Sporcunun son sıralama yarışmasındaki mücadele  neticesinde belirlenecek olan finalistler 31 Mart tarihindeki Kapalı alan eleme ve finalleriyle son bulacak.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri yetkililer tarafından verildi.

Süper Minik Kız-Erkek – Olimpik Yay     

1.Nehir Bulut  Ferdi Sporcu

1.Artun Gümüşok       BÜY

2.Mustafa Ç.Özer       GAÜ

3.Egecan Kaba            GAÜ

Minik Kız  – Olimpik Yay

1.Işık Tez                    GAÜ

2.Deniz Yalçın            GAÜ

3.Dicle Deniz Tan       GAÜ

Minik Erkek  – Olimpik Yay

1.Berkin Altındağlı     GAÜ

2.Efe Tunç Akyürek   SENTOR

3.Kuzey Deniz            ASB

Yıldız Kız  – Olimpik Yay

1.İdal Kutluhan           YOKD

2.Ceren Bulancak        BÜY

3.Gökçe Bulut             Ferdi Sporcu

Yıldız Erkek-Kız  – Olimpik Yay

1.Mustafa Soygazi      YOK

2.Hasan Bilgehan        MGA

3.Deniz T. Balkaş        GAÜ

Genç Kız   – Olimpik Yay   

1.Pembe Uluç              GÜZOK            

3.Sedef Kervanlı         GÜZOK           

Genç Erkek – Olimpik Yay                         

1.Çetin Erdinç             GÜZOK           

2.Eray Merttürk          BÜYOT        

3.Melih Yağız            YOKOT           

Makkaralı Erkek – Makaralı Yay  

1.Yusuf Akar              GAÜ

2.Mustafa Akar           GAÜ

3.Aygün Altındağlı     GAÜ

Makkaralı Kız – Makaralı Yay

1. Erin Çiftçi               GÜZOK

2. Hira Bozdağlar        GAÜ

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