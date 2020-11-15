Okçular KKTC için attı

Okçuluk Federasyonu tarafından KKTC’nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde organize edilen açık alan yarışması önceki gün (CUmartesi) gerçekleştirildi.
Federasyon Atış alanında, KKTC’nin 37 ‘nci kuruluş yıl dönümünü kutlamalarına yönelik KKTC meclis başkanlığı ile KKTC Okçuluk Federasyonun işbirliğinde geleneksel olarak, Cumhuriyet Kupası okçuluk yarışması yapıldı.
Müsabakalar saat 10:00’da saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Organizasyon sırasında KKTC Meclis Başkanı Yardımcısı Zorlu Töre’nin katılımı ile müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer taarafından verildi.
Olimpik Büyük Erkek
Niyazi Aktansoy (KODOSD)
Selçuk K. Doğan (GÜZOK)
Mustafa Alpcan (GÜZOK)
Makaralı Büyük/Master Bayan
Ayşen Tez (Güv.K.K.)
Uysal Oldaç (BÜY)
Makaralı Büyük Erkek
Hakan Güney (GAÜ)
Mustafa Akar (GAÜ)
Halil Ercan (ASB)
Master Olimpik Erkek
Muharrem Kural (GÜZOK)
Arif Kömürcüler (Güv.K.K.)
Muammer Bulancak (BÜY)
Master Makaralı Erkek
Osman Tez (Güv.K.K.)
Mehmet İyiyürek (Güv.K.K.)
Murat Çoğun (Güv.K.K.)
60 Yaş ve Üstü Olimpik/Makaralı Bayan/Erkek
Nicolas Gough (Ferdi)
Yaşar Meriç Tunca (GAÜ)
Mike Turner (Ferdi)
Geleneksel Yay Büyük Bayan/Erkek (+18)
Yılmaz Kutluhan (YOKD)
Fatih Suiçmez (Ferdi)
Fatma Y. Kutluhan (YOKD)