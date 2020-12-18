Okçuluk Federasyonu, Nisan 2021'e kadar faaliyetlerini durdurdu

Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu, artan Covid-19 sağlık sorunu ve sağlık üst kurulunun almış olduğu önlemlerle birlikte, bağlı bulundukları Spor Dairesine yapılan taleplerinin cevapsız kaldığını, sözlü geri bildirimle ; ilçelerde faaliyet gösteren Kulüp, Dernek ve Birlikler için kapalı spor salonlarının Okçuluk sporu için Antrenman ve Organizasyonların yapılmasında kullanıma uygun görülmemesi sebebi ile 2021 yılı Nisan ayına kadar faaliyetlerini iptal etme kararı aldığını duyurdu.

Açıklamada: " 2021Yılı için bireysel olarak faaliyet yapmak talebinde bulunan Kulüp Dernek ve Birliklerimize gerekli talep yazılarını Federasyon sekreterliğine bildirilmeleri durumunda Organizasyon izninin, şartları belirtilerek, Yönetim Kurulumuz tarafından verileceği kararı alınmıştır. Federasyonumuza kayıtlı mevcut lisans kaydı bulunan sporcularımızdan,01 Nisan 2021 tarihine kadar vizeleme ücreti alınmayacağını bildirir, saygılarımızı sunarız."