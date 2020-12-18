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Okçuluk Federasyonu, Nisan 2021'e kadar faaliyetlerini durdurdu

Okçuluk Federasyonu, Nisan 2021'e kadar faaliyetlerini durdurdu
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Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu, artan Covid-19 sağlık sorunu ve sağlık üst kurulunun almış olduğu önlemlerle birlikte, bağlı bulundukları Spor Dairesine yapılan taleplerinin cevapsız kaldığını, sözlü geri  bildirimle ;  ilçelerde faaliyet gösteren  Kulüp, Dernek ve  Birlikler için kapalı spor salonlarının Okçuluk sporu için  Antrenman ve Organizasyonların yapılmasında kullanıma  uygun görülmemesi  sebebi  ile 2021 yılı Nisan ayına kadar faaliyetlerini iptal etme kararı aldığını duyurdu.

Açıklamada: " 2021Yılı için bireysel olarak faaliyet yapmak talebinde bulunan Kulüp Dernek ve Birliklerimize gerekli talep yazılarını Federasyon sekreterliğine bildirilmeleri durumunda Organizasyon izninin, şartları belirtilerek, Yönetim Kurulumuz tarafından  verileceği kararı alınmıştır. Federasyonumuza kayıtlı mevcut lisans kaydı bulunan sporcularımızdan,01 Nisan 2021 tarihine kadar vizeleme ücreti alınmayacağını bildirir, saygılarımızı sunarız."

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