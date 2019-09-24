Okçuluk Federasyonu’ndan temas

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Okçuluk Federasyonu Başkanı Ferdi Çiftçi, MHK Başkanı Kader Karlık ve Dış ilişkiler sorumlusu Fatih Suiçmez beraberindeki heyetle Okçuluk Vakfını ziyaret etti.

23, 24 Eylül 2019 tarihlerinde karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmak üzere, Okçular Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri ve Vakıf Genel Müdürü ile yapılan görüşmeler sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Okçuluk branşı ile ilgili Tesis, Arge ve Eğitimsel konularda görüşmeler yapılşarak, gerekli çalışmalarla ilgili planlamalar konusunda değerlendirmeler yapıldı.