Okçuluk Mali Kurulu yapıldı

Okçuluk Federasyonu Mali genel kurulu önceki akşam (22 Temmuz 2019 Pazartesi) Federasyon İdari binasında gerçekleştirildi.

Federasyona bağlı bulunan 9 Kulüp ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımlarıyla saat 18:30’da başlayan Kurulda, Federasyon Başkanı Ferdi ÇİFTÇİ’nin açılış konuşmasının ardından, Mali İşler sorumlusu Gizem Tanrıkul’un Temmuz 2018 ve Temmuz 2019 yılı mali Raporu üyelere sunması ve Kulüpler tarafından onaylanması ile devam etti.

Genel kurul dilek ve temenniler ile tamamlandı.

Federasyon faaliyetleri 2019 yılı için belirlendiği gibi devam edecek.