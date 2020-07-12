Okçuluk'ta Yıldız ve Gençler Yarıştı

KKTC Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen, 1. Açık Alan Yıldız ve Gençler Okçuluk Yarışması, 11.07.2020 Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Federasyonun, Lefkoşa Okçuluk Açık Alanı'nda gerçekleştirilen ve spor severlerin büyük ilgi gösterdiği, 1. Açık Alan Yıldız ve Gençler Okçuluk Yarışmasına, 9 kulüpten, 46 yıldız ve genç sporcu katılım gösterdi.

Okçuluk Federasyonu tarafından bu yıl ilk defa olarak web sayfası üzerinde canlı yayın olarak verilen yarışmayı yayın üzerinden 1300 kişi izlerken, yarışmalarda, yıldızlar olimpik yay kategorisinde 30 metre, gençler ise makaralı ve olimpik yay kategorisinde 50 ve 60 metre atışlarında kıyasıya yarıştılar.

Çiftçi “Geleceğin okçularını kazandırmak için çalışıyoruz.” Yarışma sonundaki ödül töreninde konuşan yapan KKTC Okçuluk Federasyonu Başkanı Ferdi Çiftçi; “Okçuluk sporunu gençlerimize özendirmek ve okçuluk camiasına geleceğin okçularını kazanmak adına, Federasyon olarak bu tür organizasyonlara önem verdiklerini, bu nedenle çocuklarımız ve gençlerimiz için sürekli olarak yarışma düzenlediklerini belirtti.

Çiftçi ayrıca, Geleceğin okçularını kazanmak adına yapılan bu organizasyona katılımın üst seviyede olmasının, memnuniyet verici olduğunu, okçuluk camiasının geleceği adına da, kendilerine umut verdiğini belirten Çiftçi, yarışmanın tüm yıldız ve genç sporcular için, bir tecrübe ve kazanım olduğunu, kendileri için tüm sporcuların başarılı olduklarını söyleyerek, turnuvaya katılan tüm takımlara, sporculara, antrenör, hakemlere ve yarışmayı ilgiyle izleyen sporseverlere teşekkür etti.”

Yarışmalar sonunda ödül töreni düzenlenerek, başarılı sporculara madalyalarını, dereceye giren takımlara da kupaları, KKTC Okçuluk Federasyonu yetkilileri ve Resmi Hakemler tarafından ödülleri takdim edildi. Yarışma sonunda dereceye giren sporcular şöyle;