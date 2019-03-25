Okçuluk’a yeni hakemler

Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen hakem kursu tamamlandı.

23-24 Mart Tarihlerinde Okçuluk Eğitim Programında Aday Hakem Kursu gerçekleştirildi.

Gerçekleşen Kurs Programı Teorik ve Uygulamalı olarak 2 gün boyunca deneyimli Federasyon eğitmenlerinden Iraz Yücesoylu PAŞA, Osman TEZ ve Abuzer EKBİÇ tarafından yürütülerek,

Yapılan Kurs neticesinde 9 Yeni Hakem adayımıza;

2 Nisan Tarihinde yapılacak olan Yarışma Organizasyonu değerlendirme Anketi sonrasında Yeni Hakemlerimize Katılım belgeleri taktim edilecek.