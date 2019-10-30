Oklar Cumhuriyet için atıldı

Okçuluk Federasyonu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde organize edilen açık alan okçuluk yarışması önceki gün (Salı) yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Açık Alan Yarışması toplamda 4 kategoride tamamlandı. Yıldız, Genç ve Büyüklerden 6 Kulüp ve 39 sporcunun katıldığı müsabakada gerçekleşen yarışmamızda gerek sporcu gerekse izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Yarışma sonunda dereceye giren sporculara özel ödülleri Federasyon Ana sponsoru BVE Okçuluk Akademisi tarafından hazırlanılarak hediye edilen ve misafir olarak bulunan BVE Akademisi Yetkilileri Buğra ERBAY, Engin COŞKUNOĞLU tarafından verilerek diğer derece ödülleri federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.