Olimpiyatlar, açılış töreni ile başladı

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın resmi açılışı töreni yapıldı. Törende dansçılar birbirinden estetik koreografiler sergilerken Olimpiyatlara katılan sporcular da açılıştaki yerini aldı.

Açılış töreninin başında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler anılırken 1972'de Almanya'nın Münih kentinde öldürülen 11 İsrailli sporcu için de anma töreni düzenlendi.

Böylece İsrailli sporcuların öldürüldüğü bu olay ilk kez Olimpiyat açılış töreninde anılmış oldu.

Japonya Ulusal Stadyum'unda boş koltuklar önünde gerçekleşen açılış törenine 15 farklı ülke ve uluslararası kuruluştan lider ile kabine düzeyinde 70 temsilci katılıyor.

42 tesiste yaklaşık 15 gün boyunca düzenlenecek müsabakalarda 19 bin sporcunun 33 dalda mücadele edeceği bildirilirken bu sayı, Olimpiyat Oyunları tarihindeki en yüksek sayı oldu.