Omaç Başat anısına kıracaklar

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından Omaç Başat anısına kırış müsabakaları düzenlendi.

24 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek organizasyon Girne Taekwondo Merkezi’nde yapılacak.

Saat 16:00’de başlayacak.

Pandemic kuralları çerçevesinde alınan tedbirlere uygun olarak gerçekleştirilecek müsabakalar seyircisiz olacak.

Ülke sporuna büyük hizmetleri bulunan ve birçok federasyonun kurucu başkanlığı ve kurucuları arasında yeralan Omaç Başat bir dönem de Milli Olimpiyat Komitesi başkanlığı yapmıştı.

Uzun yıllar spor yazarlığı yapan Omaç Başat Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu üyeliği ve Taekwondo Judo Karate Federasyonu basin sözcülüğünü ve dış ilişkiler sorumluluğunu da yürütmüştü.

Omaç Başat kırış müsabakalarında dereceye girecek sporculara ödülleri müsabakalardan sonra düzenlenecek ödül töreninde yetkililer tarafından verilecek.