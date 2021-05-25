Omaç Başat anısına kırdılar

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından Omaç Başat anısına kırış müsabakaları düzenlendi.

24 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek organizasyon Girne Taekwondo Merkezi’nde Saat 16:00’de yapıldı.

Pandemi kuralları çerçevesinde alınan tedbirlere uygun olarak gerçekleşen müsabakalara seyirci alınmadı.

Müsabakalardan önce Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen Omaç Başatı anlatarak onun anısına açılış kırışını yaptı.

Ülke sporuna büyük hizmetleri bulunan ve birçok federasyonun kurucu başkanlığı ve kurucuları arasında yeralan Omaç Başat bir dönem de Milli Olimpiyat Komitesi başkanlığı yapmıştı.

Uzun yıllar spor yazarlığı yapan Omaç Başat Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu üyeliği ve Taekwondo Judo Karate Federasyonu basin sözcülüğünü ve dış ilişkiler sorumluluğunu da yürütmüştü.

Omaç Başat kırış müsabakalarında dereceye girecek sporculara ödülleri müsabakalardan sonra düzenlenen ödül töreninde Federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve yetkililer tarafından verildi.

KATAGORILERINDE BIRINCI OLAN SPORCULAR

BAYANLAR KIRIŞ

1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar

2.Kategori: 1.Şerife Patlar

3.Kategori: 1.Açelya Ergin

4.Kategori: 1.Zeynep Keskin

5.Kategori: 1.Hande Erşahinoğlu

6.Kategori: 1.Durusu Yenice

7.Kategori: 1.Elif Deniz Babacan

ERKEKLER KIRIŞ

1.Kategori: 1.Kıvanç Çağlin

2.Kategori: 1.Kerim Karpuz

3.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk

4.Kategori: 1.Denktaş Karamahmutoğlu

5.Kategori: 1.Daniel Kurshinov

6.Kategori: 1.Emir Kaflı

7.Kategori: 1.Agit Yenice

8.Kategori: 1.Ahmet Faruk Kocabaş

9.Kategori: 1.Özkaş Ramiz

10.Kategori: 1.Şakir Atınç Yağızsoy

11.Kategori: 1.Çetin Çiftsüren

12.Kategori: 1.Şakir Yağızsoy

13.Kategori: 1.Arel Özberkman

14.Kategori: 1.Ata Mert Babacan

15.Kategori: 1.Mehmet Akın Köhneli