Omaç Başat kabri başında anıldı

Kıbrıs Türk sporuna ve spor basınına uzun yıllar başkan, yönetici ve spor yazarı olarak hizmet eden gazeteci Omaç Başat ölümünün sekizinci yılında kabri başında düzenlenen anma töreni ile anıldı. Lefkoşa kabristanlığında KTSYD organizasyonunda düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ailesi, spor yazarları, meslektaşları ve sevenleri katılım gösterdi.

Tatar: Büyük bir spor adamıydı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada Omaç Başat gibi bir değerin her zaman kalplerin müstesna yerinde olacağını söyledi. Omaç Başat’ı çok yakından tanıma fırsatı bulmuş biri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Onunla yıllarca özellikle Yenicami kulüp başkanıyken bana gösterdiği yakın ilgi vesilesiyle tanıdım. Bilahare farklı spor dallarında yaptığı çalışmalarda, gerek televizyonlarda hep birlikte mücadele verdiğimiz çok değerli bir kardeşimizdi. Spor Yazarları Derneği’nde görev yapmış, Milli Olimpiyat Komitesi başkanlığı yapmış, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu’nda yıllarca hizmetleri olmuş, aynı zamanda farklı federasyonların kuruluşunda ve federasyon başkanlığı yapmış, gerçekten büyük spor adamıydı. Ömrünü bu işe adamış, Kıbrıs Türk gençliğinin önünün açılması için ambargo ve izolasyonlara, bu haksızlıkların aşılabilmesi için elinden geleni yapmış, çalışmalarını en iyi şekilde sürdüren bir dava adamıydı. Kendisini erken yaşta kaybettik. Sayın Omaç Başat her zaman kalbimizin müstesna yerinde yerini koruyacaktır. Kıbrıs Türk halkı için büyük hizmetler vermiştir, kendisini her zaman o şekilde anacağız” dedi.

Başat: Her gün içimizde daha büyük özlem doluyor

Törende konuşan Omaç Başat’ın oğlu Arkın Başat, katılım gösteren herkese teşekkür ederken, “Onu rahmetle anıyoruz. Her gün içimizde daha büyük özlem doluyor. Kendisi KKTC sporuna birçok hizmetler verdi. Birçok federasyonun kuruluşunu sağladı. Ayrıca spor yazarlığında da bir ömür geçirdi. Yaklaşık 1966 yılından beri gazetecilik yaptı. Kendisini rahmetle anıyoruz. Ruhu şad oldun” ifadelerini kullandı.

Gürkan: Anısını yaşatmaya devam edeceğiz

KTSYD Başkanı Burhan Gürkan yaptığı konuşmada törene katılım gösteren herkese teşekkür ederken, “Omaç Başat’ın aramızdan ayrılışının sekizinci yılında bir araya geldik. Omaç Başat birçok federasyonda çalıştı, birçok basın yayın kuruluşuna yer aldı, ülke sporuna çok önemli hizmetleri geçti. Birçok federasyonun başkanlığını yaptı, oluşmasında görev aldı. Her yıl söylediğimiz bir şey var; yine tekrarlamak istiyorum. Görev yaptığı federasyonların bugün aramızda olmasını isterdik. Tabi yıl içerisinde düzenledikleri etkinliklerle Başat’ı anıyorlar ama bugün burada olmalarını isterdik. Spor Yazarları Derneği olarak böyle bir değerin anısını yaşatmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da yaşatmaya devam edeceğiz, mekanı cennet olsun” dedi.

Birinci: Başat’ın birçok federasyonda alın teri, emeği var

Derneğin eski başkanlarından Ertan Birinci yaptığı konuşmasına “KTSYD’nin bize çok gerekli olan ahde vefa duygusunu yaşatmasından dolayı değerli başkan ve yönetimine çok teşekkür ediyorum” diyerek başladı. Birinci sözlerine şöyle devam etti: “Bazı insanlar var, dünyaya gelirler ve dünyadan sessiz sedasız ayrılırlar ama bir şey olmak için değil, bir şey yapmak için hayatları boyunca mücadele ederler. Omaç Başat’ı 80’li yıllarda KTSYD yönetimlerinde tanıdım, birlikte görev yaptım. Daha sonra Su Sporları Federasyonu, Milli Olimpiyat Komitesi ve daha nicelerinde Omaç Başat’ın alın teri var, harcı var, emeği var. Hep bu ülkenin sporunun iyiye gitmesi, güzel ve kalıcı işler yapabilmesi için çaba harcadı, hem de mütevazi oldu. Adı Omaç’tı. Doğarken ailesi onun böyle yaşam boyu maç içinde olacağını düşünmemişti ama Omaç abi bir ömür maç yaptı. En önemlisi gençlerimize uygulanan insanlık dışı ambargolara da çok mücadele verdi. Omaç Başat’lar ölmez, Omaç Başat’lar gibi bu toplumun var oluşunda spordan siyasete katkı koyanlar her zaman önce kalplerde yaşarlar, sonra yeni nesle bizlerin anlatımıyla onların yaşantıları devam eder. Sekizinci yılda rahmetle anıyorum. Sayın Cumhurbaşkanının nezdinde böylesi dostlar katılımının olmasından dolayı mutluyum. Çünkü Omaç Başat bunu hak eden bir Kıbrıs Türk spor adamıydı. Böylesi biri her yönüyle bize örnek olmuştur. Onun yürüdüğü yolda eminim gençler de yürüyecekler. Çünkü aynı yolu yürüyenler, farklı yere varamazlar.”

Anma töreni din görevlisinin okuduğu dualar ile son buldu.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2022, 12:43