Omaç Başat müsabakaları yapıldı

OMAÇ BAŞAT (Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlarından, Uluslar arası Taekwondo Hakemi ,Gazeteci Yazar) TAEKWONDO KARATE BUDO (Muaythai-wushu ) YILDIZLAR KIRIŞ MÜSABAKALARI 28 Mayıs 2019 Salı günü GİRNE AVRASYA TAEKWONDO MERKEZİNDE YAPILDI
Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz Öykü Ergin, Ali Uslu Federasyon,Bölge ve Namzet hakemleri yönettiler , verdiler.
Girne Taekwondo İhtisas Kulübü ,Doğan Tük Birliği,Türk Ocağı Limasol,Girne Halkevi, Lefkoşa Taekwondo İhtisas Kulübü.,Magosa Şampiyonlar Taekwondo takımlarından Lisansları vizeli bay ve bayan sporcuların katıldığı müsabakalar büyük heyecan ve çekişme içersinde geçti.
1.Kategori: 1.Elay Kanioğulları 2.Venüs Söker 3.Melis Mina Kızıltaş
2.Kategori: 1.Kerem Yusuf Çoban 2.Kerim Kasım Çoban 3.Zeynel Yıldırım
3.Kategori: 1.Abdullah Ekicioğlu 2.Utku Sadulla 3.Mahmut Colayır
4.Kategori: 1.Kuzey Dumlupınar 2.Osman Minifoğlu 3.Taner Kara
5.Kategori: 1.Ömür Ulaş Küçükkale 2.Muhammed T. Selçuk 3.Bahadır Boz
6.Kategori: 1.Ege Bayraktar 2.Kııvanç Çağlin 3.Sinan Kara