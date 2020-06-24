Omonia Şampiyonlar Liginde

Ligi tamamlanmayan ülke takımlarının hangi kategoride Avrupa Kupalarına katılacağı dün UEFA tarafından açıklandı.

Ayni puana sahip olarak UEFA’ya bildirilen Güney Kıbrıs takımlarından Omonia, ikili averajda önde olduğu göz önüne alınarak UEFA Şampiyonlar Ligine, genel averajla lider durumundaki Anorthosis ise Avrupa Ligi 2’nci ayağında müsabakalara katılmasına karar verildi.

Diğer Güney Kıbrıs takımları Apoel, Apollon ise Avrupa Ligi 1. Ayağına katılmaları kararını üretti. Bu durumda Omonia,18/19 Ağustos tarihlerinde Şampiyonlar Liginde oynarken, Apoel ile Apollon 27 Ağustos’ta, Anarthosis ise ‘B’ turda 17 Eylül’de müsabakalara katılacak.

Bu serideki maçlar tek maç üzerinden oynanacak tur atlayan takımlar Ekim’in 1-2’sinde çekilecek kuralar sonrası eşleşecek.

(arenasporkolik)