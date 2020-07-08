Ortaköy Spor Kulübü tesislerine ismi veriliyor

Merhum Başbakan İrsen Küçük’ün adı, Ortaköy Spor Kulübü tesislerine verildi.

Bakanlar Kurulu, Ortaköy Spor Kulübü’nün 4 Şubat 2020’de yapılan Olağanüstü Genel Kurulu’nda alınan karar doğrultusunda, merhum Başbakan İrsen Küçük'ün adının bu kulübün tesislerine verilmesini onayladı.

"Ortaköy Spor Kulübü Tesisleri"ne "İrsen Küçük Ortaköy Tesisleri" ismi verilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete’de de yayımlandı.