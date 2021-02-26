Ortaköy Spor Kulübü Yönetim Kurulundan Arıklı'ya ziyaret

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Ortaköy Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Gerçekleşen ziyarette Ortaköy Spor Kulübü Başkanı Mengü Kont ve Asbaşkan Cengiz Tuğcan bugüne dek yapılan çalışmalarla ilgili sunum yaparak, hedeflenen projeler hakkında Bakan Arıklı’yı bilgilendirdi.

Arıklı: “Yapacağınız çalışmalara elimizden geldiğince desteğe hazırız”

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ise Ortaköy Spor kulubünün ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek kulubün özellikle son dönemde yaptığı çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti.Spordan gelen bir kişi olduğunu belirten Arıklı ülke sporunun içinde bulunduğu sıkıntıları en iyi bilenlerden birisi olduğunu söyledi.Yapılacak her türlü proje ve talebler titizlikle incelenerek değerlendireceğini söyleyen Arıklı ihtiyaç duyulduğu herzaman kulüplerin yanında olunacağını söyledi. Görüşme sonrasında Ortaköy Spor Kulubü Başkanı Mengü Kont kulüp adına Bakan Arıklı’ya hediyesini takdim etti.