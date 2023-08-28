Osman Maraşlı Anı Turnuvası’nın 11’incisi düzenlendi

DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve KKTC’nin ilk üçlü plaj voleybolu turnuvası olma özelliğini taşıyan “Osman Maraşlı Anı Turnuvası”nın 11’incisi, Beach Club’ta hafta sonu düzenlendi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ilk üçlü plaj voleybolu turnuvası olma özelliğini taşıyan “Osman Maraşlı Anı Turnuvası”nın 11’incisi, 26-27 Ağustos 2023 tarihlerinde, DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) gerçekleştirildi. Etkinliğe; DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ile Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu’nun yanı sıra çok sayıda voleybol sever ve izleyici katıldı. 27 Ağustos 2023 Pazar günü oynanan yarı final ve final müsabakaları ile turnuvanın şampiyonları belli oldu.

TOPLAM 111 SPORCU MÜCADELE ETTİ

Turnuvada, üçlü kadınlar kategorisinde 12 takım, üçlü erkekler kategorisinde 11 takım ve üçlü karışık kategorisinde 14 takım mücadele etti. Üçlü kadınlar kategorisinde Naz – Derin – İsmihan, üçlü erkekler kategorisinde Kemal Ş. – İsmail – Osman ve üçlü karışık kategorisinde Arda – Osman – İsmihan üçlüleri şampiyonluğa uzanan takımlar oldu. Final maçları sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları ve para ödülleri DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu, Hakkı Duvarcı, Ahmet Özkaramanlı ve Gürkan Gazioğlu tarafından takdim edildi. DAÜ 11. Osman Maraşlı Anı Turnuvası’nda dereceye giren takımlar şöyle:

ÜÇLÜ ERKEKLER:

1. Kemal Ş. – İsmail – Osman

2. Kemal – Ardi – Talat

3. Ali D. – Münür – Ali Osman

4. Cafer – Atakan – Ege K.

5. Tunç – Ertan – Hüseyin

6. Cemal – Ecevit – Milad

ÜÇLÜ KADINLAR:

1. Naz – Derin – İsmihan

2. Ela Naz – Leman – Özgü

3. Sonay – Valeria – Naz

18 YAŞ ALTI KARIŞIK:

1. Arda – Osman – İsmihan

2. Ege – Ahmet – Belis

3. Naz Serhat – Kaan – Nejati

4. Yağmur – Ege K. - Eren

ÖZEL ÖDÜLLER:

Şampiyon Melekler Özel Ödülü: Sedat Kılıç

En Genç Katılımcı: Havin Bolat

En Güçlü Kadın: İsmihan

En Güçlü Erkek: Kemal Şah

En İyi Seyirci: Hasan Lisani

En İyi Amatör: Osman ve Talat