Özdenefe, halter ve vücut geliştirme sporcusu Özkaram’ı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, yakaladığı birçok Uluslararası başarının yanında son olarak Malta’da düzenlenen organizasyonda şampiyon olan Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Milli Sporcusu Emre Özkaram ‘ı kabul etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Özdenefe, Kıbrıslı Türk sporcuların birçok imkansızlığa rağmen neleri başarabileceklerinin en büyük örneklerinden birinin Emre Özkaram olduğuna değinerek, elde ettiği başarılarla Kıbrıs Türk toplumunun gururu olduğunu kaydetti.

Ülkemizde son zamanlarda Halter ve Vücut Geliştirme sporunda büyük bir gelişim yaşandığına da işaret eden Özdenefe, ambargolara rağmen sporcuların elde ettiği başarıların herkese büyük bir moral olduğunu söyledi.

Emre Özkaram da konuşmasında, başarıların takdir edilmesinin kendisini motive ettiğini ve daha büyük başarılar için büyük bir motivasyon kaynağı oluşturduğunu belirtti.

Kabulde Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu da hazır bulundu.