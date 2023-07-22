Özel Kupa Meleklere götürüldü

KKTC Galatasaray Taraftar Derneği, 23. Şampiyonluk Dayanışma gecesi için Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş yıldönümüne özel hazırlanan kupayı ülkemize getirdi.

Dernek yönetimi aldığı kararla özel kupayı Şampiyon Meleklere götürdü. Bu amaçla dernek başkanı Talat Karapelit, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray TV ekibi, eski futbolculardan Cevat Prekazi Gazimağusa Belediye binasında toplanıp ordan hareketle Şampiyon Meleklerin kabirlerini ziyaret ettiler. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yönetim kurulu başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, yönetim kurulu üyeleri ile aileler de mezarlıkta hazır bulundular. Yapılan konuşmaların ardından özel kupa Şampiyon Meleklere temsili olarak taktim edilirken duygusal anlar yaşandı