Özel yılda özel ödüller verildi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), geleneksel olarak düzenlediği Yılın Başarılıları Ödül Töreni bu akşam (03 Temmuz 2023) dernek binasındaki havuz başında düzenlendi. Kalabalık bir katılımla gerçekleşen ödül töreninde dernek yönetim kurulu tarafından belirlenen isimlere ödülleri takdim edildi.

Dernek Genel Merkezi’nde yer alan Fikret Ünlü Havuz Başında gerçekleştirilen ödül töreni 19.30’da başlarken, törene Meclis Başkanı Zorlu Töre, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Patisi başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, Basketbol Federasyonu başkanı Orhun Mevlit, Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Hasan Topaloğlu, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Hakan Muhtaroğlu, TSYD başkanı Oğuz Tongsir, EAK başkanı Erodotos Miltiadous ve birçok siyaset adamı da katıldı.

Üstün Hizmet Ödülü Göktaş’a, Yılın Sporcusu Ödülü Savaşkan’a verildi

“Sporun Oskarları” olarak da adlandırılan ödül töreninde Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü Kıbrıs Türk futboluna uzun yıllar hizmet veren Süleyman Göktaş’a, Mete Adanır Yılın Sporcusu ödülü atletizm hayatını Türkiye’de sürdüren yüksek atlama branşındaki elit atlet Buse Savaşkan’a verildi.

Yılın antrenörü Ayşe Günerman Özılgaz, Yılın Hakemi Mehmet Sezener

Yönettiği Leventspor ile U14 Türkiye Kızlar Şampiyonası’nı dördüncü, Türkiye U16 Kızlar Şampiyonası’nı yedinci olarak tamamlayan okul sporlarında Levent Kolej ile Türkiye Ortaokullar Birinciliği’ni üçüncü olarak tamamlama başarısı göstererek Türkiye’de yer alan takımlar arasında takımının en iyiler arasında yer almasını sağlayan Ayşe Günerman Özılgaz’a Yusuf Kaptan Yılın Antrenörü ödülünün takdim edildiği gecede, futbolda Sulhi Garan Yılın Hakemi Ödülü bu yıl 2022-23 sezonunda Süper Lig, Birinci Lig ve Kıbrıs Kupası olmak üzere 35 maçta görev yapan ve bu kulvarlarda en fazla görev alan hakem olarak sezonu tamamlayan Mehmet Sezener’e verildi.

Zeka Özteknik Özel Ödülleri

Yılın Başarılıları Ödül Töreni’nde geleneksel olarak Zeka Özteknik adına verilen Özel Ödüller de düzenlenen gecede verildi. Hentbolda Şemsi Yıldırım, futbolda Tahsin Özler, teniste Bekir Devran Esendağlı’na özel ödül takdim edildi.

Şampiyon Melekler Özel Ödülü

Gecede ayrıca yönetim Kurulu, 6 Şubat depreminde Adıyaman’da hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin adının yaşatılması adına ödüllere ‘Şampiyon Melekler Özel Ödülü’nün eklenmesini kararlaştırdı. Bu ödülün birincisi ise Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne takdim edildi.

Töre: “Spor yapmak sporcularımızın hakkı”

Gecede konuşma yapan Cumhuriyet Meclisi başkanı Zorlu Töre, ödül kazanan tüm sporcuları tebrik ederken, gecede emeği geçen herkese teşekkür etti. Töre yıllardır ülkemize uygulanan ambargodan dolayı gençlerimizin spor alanında dünyaya açılamadıklarını ve bunun insan haklarına aykırı olduğunu belirtti.

Erhürman: “ Özel bir gece yaşıyoruz”

Ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi genel başkanı Tufan Erhürman her türlü olumsuzluklara rağmen gençlerimizin sporun çeşitli dallarında başarılar kazandıklarını ve bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Ülkemizde kurumsal yapıların sürekliliği olmadığı bir süreçte Kıbrıs Türk Spor Yazarlarının 40. Yıllarını kutlamalarının çok önemli olduğunu belirterek dernek yönetimini tebrik etti.

Tongsir: “İşbirliğimiz devam edecek”

Gecede konuk olarak bulunan TSYD başkanı Oğuz Tongsir ise yaptığı konuşmada TSYD-KTSYD’nin uzun yıllardır kardeş kurumlar olarak işbirliği içerisinde olduklarını ve bu işbirliğinin hep devam edeceğini belirtti.

Gürkan: “Buruk ama gururlu bir gece yaşıyoruz”

“Buruk ama gururlu bir gece yaşıyoruz” diyerek sözlerine başlayan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, “Adıyaman depreminde hayatını kaybeden Şampiyon Meleklerimizden dolayı buruk bir gece, başarılı sporcularımızdan dolayı gururlu bir gece yaşıyoruz ” dedi.

Gürkan ayrıca “Yönetim Kurulu olarak çok yoğun geçen değerlendirmeler sonrasında ödül almaya hak kazananları belirledik. Ülkemizde çok başarılı sporcularımız var. Bu da ayrıca bizleri gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Katkı koyan yönetim kurulu üyeleri, dernek personeli, sponsorlarımıza ve bu organizasyonda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Gürkan ayrıca görev süresinin dolduğu bu günlerde kendisine katkı sağlayan tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.