Özeren, 7.ayağın zirvesinde

Özeren, 7.ayağın zirvesinde

Marlyn Bar Yarim Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen on ayaklı şampiyonanın yedinci ayağında birinciliği Minareliköy sporcusu Salım Özeren kazandı. Cemal Gingi ikinci oldu.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası’nın yedinci ayağı dün (21 Şubat 2019) yapıldı. Marlyn Bar Yarim Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen on ayaklı şampiyonanın yedinci ayağında birinciliği Minareliköy sporcusu Salım Özeren kazandı. Özeren finalde takım arkadaşı Cemal Gingi’yi mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Yedinci ayakta üçüncülüğü Lefkoşa Darts Birliği’nden Tonguz Çakmak, dördüncülüğü Gönyeli Avcılık Atıcılık’tan Faik Amcaoğlu elde etti.  Yedinci ayakta dereceye giren sporcular ve oluşan genel puan durumu şöyle:

1)Salım Özeren

2)Cemal Gingi

3) Tonguz Çakmak

4) Faik Amcaoğlu

 

FERDİ PUANLAMA          

SPORCU ADI                                   TOPLAM

1.Cemal Gingi-Minareliköy              83

2.Salim Özeren-Minareliköy             77

3.Hasan Yıldıran-Minareliköy          64

4.Kurtuluş Gamla-Minareliköy        48

5.Tonguz Çakmak-LDB                    45

6.Faik Amcaoğlu-Gönyeli Av.At.K. 45

7.Elmas Çocuk-LSB                          44

8.Mustafa Behlül-Gönyeli Av.At.K. 42

9.Hakan Boral-LDB                           41

10.Selahattin Tok-Minareliköy         37

 

TAKIMSAL PUANLAMA 

TAKIM ADI                                      TOPLAM

1.Minareliköy                                    338

2.Gönyeli Av.At.K.                            194

3.Lefkoşa Darts Birliği                      192

4.Lefkoşa Spor Birliği                       146

5.Güzelyurt Darts Birliği                  125

6.Cihangir                                         115

7.Beyarmudu Belediyesi                   85

8.LEGEND                                        70

9.Marmara                                         63

10.Diamond Child                             61

11.Mesarya Darts Birliği                   60

12.Göçmenköy                                   16

  

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