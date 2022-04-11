Pedallar bu kez dağ bisikletlerinde döndü

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun (KTBF) 2022 sezonu yarış takvimindeki sekizinci organizasyonu olan İskele-Noyanlar MTB (Dağ Bisikleti) Maraton Yarışı 10 Nisan Pazar günü gerçekleşti.

Başlangıç ve bitiş noktası İskele-Noyanlar Narin Cafe önünde yapılan yarışta 30’un üzerinde bisikletçi yer alırken, Yıldız A Erkek, Kadın ve HİB (Herkes İçin Bisiklet) kategorilerindeki sporcular 27.5 kilometrelik mesafede, Master 1 Erkek ve Master 2 Erkek kategorilerindeki sporcular ise 56 kilometrelik mesafede pedal döndürdü.

Yıldız A Erkek kategorisinde Emre Kaplan, Kadınlar kategorisinde Anoosheh Iravanıan, HİB kategorisinde Celal Gülersoy, Master 1 Erkek kategorisinde Mustafa Katip ve Master 2 Erkek kategorisinde Ersan Karayeğen birinciliği elde eden isimler oldu.

Yarışın ardından İskele-Noyanlar Narin Cafe’de düzenlenen ödül töreninde kategorilerde dereceye giren sporcuları madalyaları Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi.