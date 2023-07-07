Plaj tenisi sezonu başlıyor.KKTF ile GMB Tenisi Kulübüişbirliğinde düzenlenecek olan sezonun ilk turnuvası 8-9 Temmuz 2023 tarihlerinde Gazimağusa'da KocareisHoliday Resort'da gerçekleşecek.20 TemmuzRestoran(Ahmet Kızılkılınç Anısı'na) Ana sponsor,Meysu,Ersal Gümrükleme ve Taşımacılık,AddressEstate,Barış Bobinaj,Raşit Cafer Taksi,MNDMuhasebe,Zeki Basri Estate sponsor olarak katkıkoyarken,toplamda 58 takımın mücadele edeceğiturnuvada 13+ Çift Kadınlar,13+ Çift Erkekler,13+ KarışıkÇiftler ve 13+ Yeni Başlayanlar kategorileri yer alacak.Paraödüllü turnuvada iki gün boyunca çekişmeli ve zevklimücadeleler sporseverleri bekliyor.