Plaj Tenisi turnuvası sona erdi

KKTF-GMB Tenis Kulübü Plaj Tenisi-1 turnuvası oynanan zevkli ve çekişmeli final maçları ile sona erdi.Yabancı sporcularında katıldığı ve 58 takımın katıldığı 8-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında Çift Kadınlar,Çift Erkekler,Karışık Çiftler ve Yeni Başlayanlar kategorilerinde Kocareis Holiday Resort plajında gerçekleşen turnuvada ana sponsor 20 Temmuz Restoran(Ahmet Kızılkılnç anısına) olurken,Meysu,Address Estate,Raşit Cafer Taxi,Ersal Ltd.,Barış Bobinaj,MND Muhasebe ve Zeki Basri Estate sponsor olarak katkı koydu.Şampiyon Meleklerinde unutulmadığı organizasyonda oynanan maçlar sonunda yapılan ödül töreninde konuşan GMB Tenis Kulübü Başkanı Cahit Kasaboğlu ve KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu turnuvaya katkı koyan sponsorlara,Kocareis Holiday Resort’a,kulüp çalışanlarına,hakemlere teşekkür ederken organizasyonun en önemli parçası olan tüm sporcuları tebrik ederek teşekkür etti.

Yeni Başlayanlar

1- Ali Küçüker – Diana Manashikana

2- Arda Aşina – Berke Zeki

Çift Erkekler

1- Mustafa Zorba – Barış Örek

2- Sehan Şeyh – Marios Nicolaides

Çift Kadınlar

1- Saadet Alara Aktuğlu – Melin Önkaya

2- Ecem Açıkel – İzem Civisilli

Karışık Çiftler

1- Melin Önkaya – Yerkın Kuloğlu

2- Melis Mevlit – Yusuf Gökbayrak