Portekizde, Kıbrıslı Türk antrenör Gürkan Er ve sporcuların büyük başarısı

10-12 Haziran 2022 tarihinde bu yıl Portekiz’de 10.’su düzenlenen ’10. Aerobic Gymnastics World Age Group Competitions’ Şampiyonası’nda 12-14 yaş grubu çiftler kategorisinde yarışan Arın Pekonür ve Eylül Naz Aygör 1. lik elde ettti.

Dünya çapında başarılarıyla bilinen Kıbrıslı Türk Antrenör Gürkan Er ve Harun Çelik antrenörlüğünde Celal Bayar Üniversitesi Kültür ve Spor Kulübü Sporcuları Arın Pekonür ve Eylül Naz Aygör büyük başarılara imza atarak ülkemizin gurur kaynağı oldu.

Zorlu bir yarışma süreci yaşadıklarını ifade eden Er, bu başarıda büyük emek sarf ettiklerini ve imkansızlıklara rağmen yılmadan çalıştıklarını ve sonuna kadar bu başarıyı hak ettiklerini belirtti. Bu bağlamda gelecekte uluslararası platformlarda yer alacakları müsabakalarda daha büyük bir motivasyonla hazırlanacaklarını söyledi.