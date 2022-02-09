Potada gurur veren neticeler

Türkiye Basketbol Federasyonu Altyapı Faaliyetleri tarafından organize edilen Türkiye Bölge Şampiyonalarına katılan sporcularımız başarılı neticeler almaya devam ediyor. İlk gün U14 Erkekler Federasyon karmasının aldığı galibiyetin ardından bugün de 2 güzel netice geldi.
U 14 Erkekler ikide iki yaptı
Kızlarımız ilk maçını kazandı
Kayseri’de yer alan U 14 Kızlar Bölge Şampiyonası’nda yer alan Leventspor, ilk maçında karşılaştığı Gaziantep GSK karşısında 96-44 galip geldi. Leventspor ikinci maçını 10 Şubat Perşembe (yarın) Nevşehir ekibi ile yapacak.
U 14 Erkek Takımı’nın antrenörlüğünü Ahmet Dağer ve Tufan Akansoy yaparken, LEventspor’un antrenörlüğünü Ayşe Günerman Özılgaz yürütüyor.