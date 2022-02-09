Potada gurur veren neticeler

Potada gurur veren neticeler
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Türkiye Basketbol Federasyonu Altyapı Faaliyetleri tarafından organize edilen Türkiye Bölge Şampiyonalarına katılan sporcularımız başarılı neticeler almaya devam ediyor. İlk gün U14 Erkekler Federasyon karmasının aldığı galibiyetin ardından bugün de 2 güzel netice geldi.

U 14 Erkekler ikide iki yaptı

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İlk maçını kazanan U14 Erkek takımımız ise ikinci maçını bugün oynadı ve Talas Bahçelievler GSK Kayseri takımını 64-51 mağlup ederek 2’de 2 yaptı. Bu sonuçla grup birinciliğini kazanan federasyon karmamız Cuma gün oynanacak maçların ardından çapraz eşleşme ile diğer grubun ikincisi ile karşılaşacak.

Kızlarımız ilk maçını kazandı

Kayseri’de yer alan U 14 Kızlar Bölge Şampiyonası’nda yer alan Leventspor, ilk maçında karşılaştığı Gaziantep GSK karşısında 96-44 galip geldi. Leventspor ikinci maçını 10 Şubat Perşembe (yarın) Nevşehir ekibi ile yapacak.

U 14 Erkek Takımı’nın antrenörlüğünü Ahmet Dağer ve Tufan Akansoy yaparken, LEventspor’un antrenörlüğünü Ayşe Günerman Özılgaz yürütüyor.

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