Potada lig hasreti bitiyor

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Erkekler Süper Ligi, yarın akşam (10 Aralık Çarşamba) oynanacak maçla başlıyor. Son şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Girne Amerikan Üniversitesi’ni (GAÜ) karşı karşıya getirecek mücadele YDÜ RA-25 Spor Salonu’nda oynanacak. saat Saat 19.00’da başlayacak mücadelede Nusret Sırdar, Deniz Orhunöz ve Hatice Ersözlü hakem üçlüsü düdük çalacak. 6 takımın yer aldığı Süper Lig’de ilk haftanın programı şu şekilde: 11 Aralık Çarşamba YDÜ-GAÜ (YDÜ RA 25-19.00) 13 Aralık Cuma Koopspor-LAÜ (Atatürk S.S-19.00) 14 Aralık Cumartesi Soyerspor-DAÜ (Atatürk S.S-15.00)