Potanın yeni ekibi Larnaka Gençler Birliği

KKTC Basketbol Federasyonu, Büyük Erkekler Ligi’ndeki takım sayısını artırmak ve basketbolu daha fazla bölgeye yayarak heyecanı yükseltme adına çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede bir süredir atılan adımlar meyvelerini vermeye başladı, Büyük Erkekler Ligi’nin yeni ekibi İskele bölgesinden Larnaka Gençler Birliği oldu.

Federasyonun girişimleri sonucunda gerekli çalışmalar yapılırken, Larnaka Gençler Birliği yeni sezonda Büyük Erkekler Ligi’nde mücadele edebilmek için hazırlıklarını tamamladı. İskele ekibi kadrosunu oluşturarak lige renk katması beklenen ekipler arasında yer aldı.

Yılmabaşar: Camia olarak çok heyecanlıyız

Larnaka Gençler Birliği kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Erkut Yılmabaşar, Büyük Erkekler Ligi’ne katılacakları için camia olarak çok heyecanlı olduklarını ifade etti.

Larnaka Gençler Birliği’nin 1934 yılında kurulan çok köklü bir spor kulübü olduğunun altını çizen Yılmabaşar, “Futbol branşının yanında bu yıl yüzme branşını da hayata geçirdik. Şimdi basketbola giriyoruz. Çok heyecanlıyız. Karar yönetim kurulumuzdan oybirliği ile geçti” şeklinde konuştu.

“Basketbolda kalıcı bir kulüp olma hedefindeyiz”

Kadrolarını oluşturduklarını, bu hafta çalışmalara başlayacaklarını, federasyonun lige katılmaları adına gösterdiği çabadan dolayı teşekkür ettiklerini söyleyen Yılmabaşar, “Maçlarımızı İskele Spor Salonu’nda oynayacağız. Bu güzel bir olay. Bir an evvel ligin başlamasını bekliyoruz. Bu sezon girelim, diğer sezon çıkalım gibi bir düşüncemiz yok. Basketbolda kalıcı bir kulüp olma hedefindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Önce altyapıyı kurarak adım adım gittik”

Kulüp olarak tesisleşme yönünden de ciddi adımlar attıklarını, bu tesisler sayesinde sporcu da yetiştirmek istediklerinin altını çizen Erkut Yılmabaşar, “Basketbolda altyapımızı oluşturduk. Üç aydır 25 çocuğumuz orada eğitim görüyor. Sadece lige katılmıyoruz. Önce altyapıyı kurarak adım adım gittik. Umarım daha da geliştireceğiz. Uzun vadeli düşünüyoruz. Branşları artırıyoruz çünkü biz bir spor kulübüyüz. Bu adımlarla beraber sportif başarı da gelirse çok seviniriz” dedi.