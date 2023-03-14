Prolig’in açılışı GAÜ’den

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de açılış karşılaşması bu akşam oynandı. Savoy Marmara ile Girne Amerikan Üniversitesi’ni (GAÜ) Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya getiren maçın galibi 65-54’lük skor ile GAÜ oldu.

Karşılıklı basketlerle geçilen karşılaşmanın ilk periyodu 15-15 sona ererken, oyuna ağırlığını koymaya başlayan GAÜ ikinci periyotta istediği sayıları bularak soyunma odasına 35-27 önde girdi.

GİRNE EKİBİ SON PERİYOTTA MAÇI KOPARDI

Maçın üçüncü periyodunda Savoy Marmara üstünlüğü vardı. Lefkoşa ekibi rakibi karşısında etkili savunma yaparak periyodu 7 sayılık üstünlükle kapadı ve final periyodu GAÜ’nin 44-43 üstünlüğünde başladı. Girne ekibi bu periyotta hata payını azaltarak sayı farkını açtı ve karşılaşmayı 65-54 kazanarak sezonun ilk maçını galip tamamlayan taraf oldu.



Girne ekibinde Hamit Çeliktaşlılar 16 sayı 8 ribaunt ile öne çıkan isim olurken, Berkem Dikengil 12, Aykut Fidansoy da 10 sayı ile çift hanelere ulaştılar.Marmara’da Fırat Ceylan’ın 21 sayı 14 ribauntluk etkileyici performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

CAESAR G.BİRLİĞİ İLE KOOPSPOR KARŞILAŞIYOR

Prolig ilk haftasının önemli bir diğer maçında Caesar Larnaka Gençler Birliği ile Koopspor karşılaşacak. Açılış Kupası şampiyonu G.Birliği ile finalisti Koopspor’u karşı karşıya getirecek zorlu maç yarın (15 Mart Çarşamba) İskele Spor Salonu’nda oynanacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak.