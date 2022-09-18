Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’nde şampiyon Desly Mağusa Spor Akademisi oldu.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda China Bazaar Gençlik Gücü ile karşılaşan mavi beyazlı ekip 3-2 kazanarak ligi namağlup şampiyon olarak noktaladı.

Karşılaşmada Desly Mağusa Spor Akademisi'ne galibiyeti getiren golleri Ayşe Mullacuma (2) ve Özlem Yılmaz kaydederken, China Bazaar Gençlik Gücü'nde Başak Ruso'nun iki golü galibiyet için yetmedi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen ödül töreninde şampiyon ve ikinciye kupa ve madalyalarını Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, KTFF Yönetim Kurulu Üyesi Şifa Kırmızıgil ve KTFF Kadın Futbolu Sorumlusu Simay Kanan verdi.