Puma Kadınlar Ligi'nin başlangıç tarihi belli oldu

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize Puma Kadınlar Ligi ile ilgili 2022-2023 sezon planlaması netleşti. Bu sezon yine Puma sponsorluğunda gerçekleşecek lig 25-26 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak.

İlk resmi maç Dünya Kadınlar Günü'nde

Lig öncesi ilk resmi karşılaşma ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleşecek. Kadınlar Süper Kupa kategorisinde gerçekleşecek karşılaşmada son lig şampiyonu Mağusa Spor Akademisi ve son kupa şampiyonu China Bazaar Gençlik Gücü takımları karşı karşıya gelecek.

Transfer ve tescil dönemleri belli oldu

Puma Kadınlar Ligi için transfer ve tescil tarihleri de belli oldu. Buna göre takımlar 1-15 Mart 2023 tarihleri arasında transfer ve tescil işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Kıbrıs Kupası "Helin" anısına

Kadınlar kategorisinde bu sezon geçtiğimiz sezonda da olduğu gibi Kadınlar Kıbrıs Kupası da düzenlenecek. KTFF Yönetim Kurulu daha önce aldığı kararla Kıbrıs Kupası’nın 2022-2023 sezonunda “Zehie Helin Reessur Kıbrıs Kupası” adıyla oynanacağını duyurmuştu.