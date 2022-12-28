Raif Denktaş anısına kırdılar

Raif Denktaş anısına kırdılar
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Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 36. Raif Denktaş kırış müsabakaları dün akşam (Salı) yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen müsabakalara tüm bölgelerdeki sporcular katıldı.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kızı ve adına organizasyon yapılan Raif Denktaş’ın kardeşi Ender Denktaş Vangöl, Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.

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Müsabakalar sonunda bir konuşma yapan Ender Denktaş Vangöl 36 yıldır aralıksız ağabeyi Raif Denktaş anısana yapılan müsabakaları düzenleyen Taekwondo Federasyonu ve başkanı Eyüp Zafer Gökbilen’e teşekkür ederken katılan tüm sporcuları da tebrik etti.

Master Öykü Erginin başkanlığındaSerdar Çakır, Anna Tüysüz ve Şakir Yağızsoydan oluşan hakem heyeti yönettiler.

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