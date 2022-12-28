Raif Denktaş anısına kırdılar

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 36. Raif Denktaş kırış müsabakaları dün akşam (Salı) yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen müsabakalara tüm bölgelerdeki sporcular katıldı.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kızı ve adına organizasyon yapılan Raif Denktaş’ın kardeşi Ender Denktaş Vangöl, Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
Master Öykü Erginin başkanlığındaSerdar Çakır, Anna Tüysüz ve Şakir Yağızsoydan oluşan hakem heyeti yönettiler.