Raif Denktaş anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen geleneksel Raif Denktaş Ferdi Taekwondo Karate Budo Martıalarts (Kurash-Wushu-Hapkido) Hyong/Pumse/Kata Müsabakaları Girne Avrasya Taek Wondo Merkezi’nde önceki gün (22Kasım 2020 Pazar) yapıldı.
Girne Taekwondo İhtisas Kulübü, Gazimağusa Şampiyonlar Taekwondo Judo Karate kulübü, Doğan Tük Birliği, Türk Ocağı Limasol, Girne Halkevi, Lefkoşa Taekwondo İhtisas Kulübü takımlarından lisansları vizeli bay ve bayan Renkli kuşaklardan sporcuların katıldığı müsabakalar büyük heyecan ve çekişme içersinde geçti.
Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Federasyon, Bölge ve kulüp temsilcileri verdiler.