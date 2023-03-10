KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde ve METGİN sponsorluğunda düzenlediği Ünilig, zirveyi ilgilendiren önemli bir maçla devam etti. 6 maçta 4 galibiyeti bulunan RDÜ ile 3 galibiyetli DAÜ’nün Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’ndaki mücadelesinin kazananı 76-61’lik skor ile Lefkoşa ekibi oldu.
Maç öncesinde Metgin firması tarafından izleyicilere güne özel hediyelerin verildiği mücadeleye iyi başlayan DAÜ ilk periyodu ve devreyi önde tamamladı. 6 sayı geride başladığı ikinci yarıda istediği oyunu ortaya koyan RDÜ, karşılaşmayı 76-61 kazanarak ligdeki galibiyet sayısını 5’e yükseltti.
RDÜ’de Baker ve İlenekhian 19’ar sayı üretirken, DAÜ’nün en skorer ismi 14 sayı atan Arda Göztaşı oldu.
RDÜ’den kritik galibiyet
KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde ve METGİN sponsorluğunda düzenlediği Ünilig, zirveyi ilgilendiren önemli bir maçla devam etti. 6 maçta 4 galibiyeti bulunan RDÜ ile 3 galibiyetli DAÜ’nün Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’ndaki mücadelesinin kazananı 76-61’lik skor ile Lefkoşa ekibi oldu.
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