RDÜ’den kritik galibiyet: 76-61

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde ve METGİN sponsorluğunda düzenlediği Ünilig, zirveyi ilgilendiren önemli bir maçla devam etti. 6 maçta 4 galibiyeti bulunan RDÜ ile 3 galibiyetli DAÜ’nün Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’ndaki mücadelesinin kazananı 76-61’lik skor ile Lefkoşa ekibi oldu.

Maç öncesinde Metgin firması tarafından izleyicilere güne özel hediyelerin verildiği mücadeleye iyi başlayan DAÜ ilk periyodu ve devreyi önde tamamladı. 6 sayı geride başladığı ikinci yarıda istediği oyunu ortaya koyan RDÜ, karşılaşmayı 76-61 kazanarak ligdeki galibiyet sayısını 5’e yükseltti.

RDÜ’de Baker ve İlenekhian 19’ar sayı üretirken, DAÜ’nün en skorer ismi 14 sayı atan Arda Göztaşı oldu.