RDÜ’den müthiş geri dönüş: 71-61

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde ve METGİN sponsorluğunda düzenlediği Ünilig’de final-four’un ikinci maçında Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAÜ) ile Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) karşı karşıya geldi.
Maça iyi başlayan taraf BAÜ oldu ve ilk periyodu 21-14 üstün tamamladı. RDÜ ikinci periyotta daha etkili görünse de BAÜ periyot sonlarında farkı arttırdı ve soyunma odasına 42-31 üstün girdi.
RDÜ’de Yarkpazuo Moore 22 sayı 15 ribaunt, James Baker 19 sayı ve Emmanuel Paye 14 sayı ile karşılaşmayı tamamladı.