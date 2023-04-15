RDÜ’den müthiş geri dönüş: 71-61

RDÜ’den müthiş geri dönüş: 71-61
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KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde ve METGİN sponsorluğunda düzenlediği Ünilig’de final-four’un ikinci maçında Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAÜ) ile Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) karşı karşıya geldi.
Maça iyi başlayan taraf BAÜ oldu ve ilk periyodu 21-14 üstün tamamladı. RDÜ ikinci periyotta daha etkili görünse de BAÜ periyot sonlarında farkı arttırdı ve soyunma odasına 42-31 üstün girdi.

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İkinci yarı RDÜ’nün müthiş geri dönüşüne sahne oldu. Lefkoşa ekibi rakibi karşısında hem hücum hem de savunmada istediklerini yaparak farkı eritti ve 5 sayı mağlup girdiği son periyotta öne geçti. Taraftarının da coşkusu ile birlikte üstünlüğünü koruyan RDÜ, karşılaşmadan 71-61’lik skorla galip ayrıldı ve finalde YDÜ’nün rakibi oldu.
RDÜ’de Yarkpazuo Moore 22 sayı 15 ribaunt, James Baker 19 sayı ve Emmanuel Paye 14 sayı ile karşılaşmayı tamamladı.

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