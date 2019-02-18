Renkli kuşak sınavında kazananlar açıklandı

53. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 10 Şubat 2019, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında ve Federasyon Antrenman salonunda yapıldı.

Kuşak Sınavına, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 117 sporcu başarılı olarak terfi etti.

Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;

Sarı Kuşağa terfi eden sporcular ;

Yiğit Erim Nazlıca

Uraz Eren Nazlıca

Salah Onur Atay

Ali Murtaza Ateş

Gülten Karagöz

Güner karagöz

Oktay Karagöz

İbrahim Devran Özbek

Toprak Yaman

Kenan Yaman

Emir Mertbilek

Mert Efe Bülbüller

Mehmet Faruk Akalın

Rüstem Çiftgül

Ahmet Timur

Mikail Enes Karagöz

Haydar Karagöz

Ahmet Samet Karagöz

Mustafa Karagöz

Umut Tuncel

Efe Demir

Seymen Eren Güler

Osman Şanlıel

Mehtap Yiğit

İsmail Güvenç

Abdullah Can Toğay

Bahran Kaya

Berfin Kaya

Tekin Mert Talay

Arda Dumrul

Bilyana Bankova Ferova

Hasan Deniz Ekizoğlu

Havva Ünlü

İrem Muk

Hakan Deniz Akar

Atakan Zorba

Deniz Emre Şafak

Zehra Neslihan Şafak

Harut Harutoğlu

Yalın Yücener

Taşkın Ercantan

Nazım Can Ergin

Salime Sahra Bülbül

Akın Hoca

Muhammet Deniz Sontürk

Yusuf Efe Yetimoğlu

Hatice Melisa Sontürk

Can Turan

Yunus Bilge Sevim

Öykü Deniz Biçer

Alim Öztürk

Mehmet Naci Özkan

Lütfü Yoldaş

Bilge Irmak Biçer

Zeki Demir

Yeşil Kuşağa terfi eden sporcular;

İrem Erdem

Emre Filiz

Orhan Bekir Belli

Batuhan Özsoy

Mehmet Ali Açık

Karpat Güzel

İzlem Nazif

Sarp Toprak Güzel

Ersun Hasan

Dursun Ertanlar

Bedirhan Gülenoğlu

Haris İmam Şahin

Poyraz Göçer

Ömer Dindar

Yusuf Küçük

Rüzgar Ceylangüden

Elif Aslan

Zeynep Düzenli



Yeşil-Mavi Kuşağa terfi eden sporcular;

Bartu Ceylangüden

İlayda Muk

Rauf Çeri

Halil Kadı

Rıza Şahmaran

Mavi Kuşağa terfi eden sporcular ;

Osman Yarkın

Yağmur Tatlı

İrem Tatlı

Betül Çehl

Rasim Çalış

Ömer Barış Yıldız

Ayten Arslan

Meryem Arslan

Mehmet Daşyürek

Mukam Azizov

Sarp Taylan

Barış Karataş

Enes Erdem

Durdu Erol

Tahir Birinci

Mavi-Turuncu Kuşağa terfi eden sporcular;

Baran Arslan

Zafer Demir

Özgür Demir

İbrahim Tekkanat

Elif Çetindağ

Mehmet Topal



Turuncu Kuşağa terfi eden sporcular ;

Ayhan Çetindağ

Zehra Çetindağ

Kemal Zurnacılar

Hürkan Ünlü

Özgür Kaya

Mustafa Karademir

Ali Erdem

Armağan Ege Mavşan

Burak Özergün

Melis Barha

Rodin Kaya

Turuncu-Kahverengi Kuşağa terfi eden sporcular ;

Tan Ersözer

Mertcan Yılmaz

İhsan Gökhan Zaloğlu

Ali Güneyhan

Kahverengi Kuşağa terfi eden sporcular ;

Doruk Irkad

Fırat Kurt

Seyfettin Cihangiroğlu











