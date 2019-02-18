Renkli kuşak sınavında kazananlar açıklandı

53. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 10 Şubat 2019, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında ve Federasyon Antrenman salonunda yapıldı.
Kuşak Sınavına, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 117 sporcu başarılı olarak terfi etti.
Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;
Sarı Kuşağa terfi eden sporcular;
Yiğit Erim Nazlıca
Uraz Eren Nazlıca
Salah Onur Atay
Ali Murtaza Ateş
Gülten Karagöz
Güner karagöz
Oktay Karagöz
İbrahim Devran Özbek
Toprak Yaman
Kenan Yaman
Emir Mertbilek
Mert Efe Bülbüller
Mehmet Faruk Akalın
Rüstem Çiftgül
Ahmet Timur
Mikail Enes Karagöz
Haydar Karagöz
Ahmet Samet Karagöz
Mustafa Karagöz
Umut Tuncel
Efe Demir
Seymen Eren Güler
Osman Şanlıel
Mehtap Yiğit
İsmail Güvenç
Abdullah Can Toğay
Bahran Kaya
Berfin Kaya
Tekin Mert Talay
Arda Dumrul
Bilyana Bankova Ferova
Hasan Deniz Ekizoğlu
Havva Ünlü
İrem Muk
Hakan Deniz Akar
Atakan Zorba
Deniz Emre Şafak
Zehra Neslihan Şafak
Harut Harutoğlu
Yalın Yücener
Taşkın Ercantan
Nazım Can Ergin
Salime Sahra Bülbül
Akın Hoca
Muhammet Deniz Sontürk
Yusuf Efe Yetimoğlu
Hatice Melisa Sontürk
Can Turan
Yunus Bilge Sevim
Öykü Deniz Biçer
Alim Öztürk
Mehmet Naci Özkan
Lütfü Yoldaş
Bilge Irmak Biçer
Zeki Demir
Yeşil Kuşağa terfi eden sporcular;
İrem Erdem
Emre Filiz
Orhan Bekir Belli
Batuhan Özsoy
Mehmet Ali Açık
Karpat Güzel
İzlem Nazif
Sarp Toprak Güzel
Ersun Hasan
Dursun Ertanlar
Bedirhan Gülenoğlu
Haris İmam Şahin
Poyraz Göçer
Ömer Dindar
Yusuf Küçük
Rüzgar Ceylangüden
Elif Aslan
Zeynep Düzenli
Yeşil-Mavi Kuşağa terfi eden sporcular;
Bartu Ceylangüden
İlayda Muk
Rauf Çeri
Halil Kadı
Rıza Şahmaran
Mavi Kuşağa terfi eden sporcular;
Osman Yarkın
Yağmur Tatlı
İrem Tatlı
Betül Çehl
Rasim Çalış
Ömer Barış Yıldız
Ayten Arslan
Meryem Arslan
Mehmet Daşyürek
Mukam Azizov
Sarp Taylan
Barış Karataş
Enes Erdem
Durdu Erol
Tahir Birinci
Mavi-Turuncu Kuşağa terfi eden sporcular;
Baran Arslan
Zafer Demir
Özgür Demir
İbrahim Tekkanat
Elif Çetindağ
Mehmet Topal
Turuncu Kuşağa terfi eden sporcular;
Ayhan Çetindağ
Zehra Çetindağ
Kemal Zurnacılar
Hürkan Ünlü
Özgür Kaya
Mustafa Karademir
Ali Erdem
Armağan Ege Mavşan
Burak Özergün
Melis Barha
Rodin Kaya
Turuncu-Kahverengi Kuşağa terfi eden sporcular;
Tan Ersözer
Mertcan Yılmaz
İhsan Gökhan Zaloğlu
Ali Güneyhan
Kahverengi Kuşağa terfi eden sporcular;
Doruk Irkad
Fırat Kurt
Seyfettin Cihangiroğlu