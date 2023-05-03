Renkli kuşak sonuçları açıklandı

Renkli kuşak sonuçları açıklandı
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Taekwondo Karate Judo Aikido Federsayonu tarafından organize edilen 120. Taekwondo 69. Karate Renkli Kuşak sınavları Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı.

Kuşak sınavında başarılı olanlar yeni kemerleri (4 Mayıs 2023 Perşembe) yarın akşam saat 16.00 da yapılacak törenle verilecek.

8.Gıp Sarı Kuşak Kazananlar

Şevin Berfin Güngör,Tuvana Yeleğen,Utku Kavin Yeleğen,Doğu Göktürk Yeleğen,Bade Alım Erdal,Yıldırım Alaz Erdal

7.Gıp Sarı Yeşil Kuşak Kazananlar

Eda Kayalar

6.Gıp Yeşil Kuşak Kazananlar

Nina Hordienko,Ayşe Bulut, Anelia Belen

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5.Gıp Yeşil Mavi Kuşak Kazananlar

Derin Karaca

4.Gıp Mavi Kuşak Kazananlar

Sedef Ölmez,Büşra Bakıcı, Zeliha Arpacıoğlu,Yusuf Alıcı,Cevdet Sırdaş,Cem Aker, Melis Mina Kızıltaş, Ali Ersoy, Dua Rezwan Zaman,Zeynep Kürekçi, Hamide Kurtul, Hira Kürekçi ,Ali Arpacıoğlu, Mohammad Hosseinirey,İlkim Gürcan Ünver,Zeynep Vera Eyice,Lukas Zorba

3.Gıp Mavi Kırmızı Kuşak Kazananlar

Sevcan Gül,Tibet Ulukurt, Ahmet Alp Hopurcuoğlu , Miray Mafraoğlu,

2.Gıp Kırmızı Kuşak Kazananlar

Melek Ünver, Maxim Sopylyuk

1.Gıp Kırmızı Siyah Kuşak Kazananlar

Kura Bah, Nursima Kara ,Aslı İpek Kara

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