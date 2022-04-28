Renkli kuşak terfi sınavı yapıldı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından düzenlenen 123. Taekwondo 73. Karate Renkli Kuşak sınavları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.
Yapılan sınavda başarılı olanlar şöyle
TAEKWONDO
8.Gıp Sarı Kuşak Kazananlar
Esat Büyüksarı, Atlas Ersoy, Timur Özfak, Kaya Deniz Çelik, Macit Emre Acar
7.Gıp Sarı Yeşil Kuşak Kazananlar
Defne Karam, Barış Erfinike, Mehmet Çullama, Sera Acar, İzzet Tok, Bingül Özfaik, Fethi Özfaik, Bora Kürşat, Daria Shymushevska
6.Gıp Yeşil Kuşak Kazananlar
Süheyla Bölükbaşı, Orhan Yorgancıoğlu, Defne Okçu, Berinay Babacan
5.Gıp Yeşil Mavi Kuşak Kazananlar
Almina Süsli
4.Gıp Mavi Kuşak Kazananlar
Ege Salih Babacan, Musarak Abdurrahem, Spellane Gankama
3.Gıp Mavi Kırmızı Kuşak Kazananlar
Şebnem Eryiğit, Nisa Gugkaeva
2.Gıp Kırmızı Kuşak Kazananlar
İlayda Saygınel, Sam Norouzi, Karmen Küçük
KARATE
7.Kyu Sarı Kuşak Kazananlar
Dana Balkhasbayeva, Amir Davletov, Alinur Saurambayev, Nazar Rachinskiy, Arnun Batyrgalı,
Timur Makuev
6.Kyu Turuncu Kuşak Kazananlar
Konstantin Fedosiuk, Roman Yatsenko, Barış Sofuoğlu, Medina Akhmetova, Safiya Akhmetova,
Taria Akhmetova, Kadriye Diana Çelik