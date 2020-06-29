Renkli kuşak terfi sınavı yapıldı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından düzenlenen 117. Taekwondo, 65. Karate kuşak sınavları önceki gün (Pazar) yapıldı.

Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan sınavlar teknik komite, imtihan komitesi, ve hakem komitesi temsilcileri Siyah kuşaklı hocalar tarafından yapıldı.

Terfi edenler kuşaklarını 2 Temmuz Perşembe günü saat 17.00 de Avrasya Taekwondo Merkezinde yapılacak olan törende alacak.

8.Gıp Sarı Kuşak Kazananlar

Berat Paslıoğlu, Esad Paslıoğlu, İsmet Büyüktosun, Rodıl Agit Yenice, Cemre Su Karagöz

7.Gıp Sarı Yeşil Kuşak Kazananlar

Doruk Türkmen, Yusuf Seyhan Şen

6.Gıp Yeşil Kuşak Kazananlar

Mervan Bayrakçı, Sinan Tüfekçi, Ömer Faruk Solak, Pars Şahin, Mehmet Alexandru Armutçu

5.Gıp Yeşil Mavi Kuşak Kazananlar

Ahmet Solak, Zeynep Zorlu

4.Gıp Mavi Kuşak Kazananlar

Masal Akarpınar, Özkay Ramiz, Su Ayza Şahin, Fatemeh Ghaderi Zefrehei, Mirsad Toprak, Mara Armutçu, Sevda Şahin

3.Gıp Mavi Kırmızı Kuşak Kazananlar

ZahraGhaderiZefrehei, Zeynep Kuday, Elif Ferda Yüksel

2.Gıp Kırmızı Kuşak Kazananlar

Murat Berk Bucak, Şakir Yağızsoy

1.Gıp Kırmızı Siyah Kuşak Kazananlar

Arda Akın Altuntaş

KARATE

6.Kyu Turuncu Kuşak Kazananlar

Timur Şimşek, Simirna Erk, Rafail İbrahimov, Olex Didukh, Samir Şimşek, Olexsandr Didukh,

Ali Arda Tosun

5. Kyu Yeşil Kuşak Kazananlar

Aziz Kamalov, Mikhail Khomyshin, GlebYurchenko, NikitaYakush, Alexander Molodtsov