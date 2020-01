Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’ne ait olan Şehit Hüseyin Ruso Stadyumu’nun ek binaları törenle açıldı.

Açılışa Başbakan Ersin Tatar da katıldı.

Spor Dairesi’nin katkısı, Atsa İnşaat şirketinin desteğiyle yapılan tesis, 200 kişilik tribün, 4 soyunma odası, kafeterya ve başkanın ve yönetim kurulunun kullanacağı odadan oluşuyor. Yenilenme kapsamında stadın önündeki teller de kaldırıldı, yerine beton döküldü.

Yaklaşık 450 bin TL’ye mal olan ve 3 ayda tamamlanan tesisin açılışında Başbakan Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Futbol Kulüpleri Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı, Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanı Akay Aşina, ATSA İnşaat Genel Müdürü Ahmet Altıparmak konuşma yaptı.

Törene, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, kulübün eski başkanlarından da olan LTB Asbaşkanı Akın Aktunç, oyuncular, aileler ve spor camiasından isimler de katıldı.



TATAR’DAN GENÇLERE ÇAĞRI: “ÇALIŞIN, KENDİNİZİ GELİŞTİRİN”

Başbakan ve UBP Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, spora gönül veren isimlerden biri olduğunu, Yenicami’de başkanlık da yaptığını söyleyerek, “Kaymaklı Kulübü’ne her zaman imrenerek baktım, neden? Ben başkanken onların tesislerin çoğu zaten vardı” dedi.

Galip Bozalp, Erol Atakan, Hasan Sertoğlu, Hasan Tosunoğlu, Akın Aktunç gibi isimlerin kulübün bugünlere gelmesinde büyük emekler verdiğini kaydeden Tatar, “Bu yatırımlar ülke sporuna ve Küçük Kaymaklı Kulübüne hizmet anlamına geliyor. Futbola, spora verilen hizmetleri takdir ediyorum” şeklinde konuştu.

İmkanlar ölçüsünde her alana desteklerinin sürdüğünü belirten Başbakan Tatar, “Büyük talepler, beklentiler var… Yıllar itibarı ile hem futbola hem de diğer spor dallarına destekler büyüdü. Biz bu işin arkasındayız. KKTC hükümetleri spora verdikleri destekleri sürdürmek zorundadır” dedi.

Tatar, gençlere, “Çalışın, kendinizi geliştirin” diyerek seslendi, iyi bir şubat tatili diledi.

Yabancı oyuncu konusunda konuşan, Yenicami’de başkan olduğu dönemde de bu oyunculara büyük bedeller ödendiğini kaydeden Başbakan Ersin Tatar, “Bu bedeller bizim çocuklarımıza kalsın” dedi.

Tatar, Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanı Akay Aşina’ı ve yönetimi de kutladı.

SUCUOĞLU: “BUNLAR KAYMAKLI’YA YAKIŞAN TESİSLER”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, özellikle futbolun büyük fedakarlık istediğini, bu alandaki yöneticiliğin de zor şartlarda yapıldığını söyledi.

Sucuoğlu, “Bir ara ben de Çetinkaya Başkanlığı’na soyunmuştum ama Allah bana acıdı…” dedi.

Sucuoğlu’nun bu açıklaması konukları güldürdü.

Faiz Sucuoğlu, spora yatırımın önemine değinerek, “Bunlar Kaymaklı’ya yakışan tesisler” dedi.

BIÇAKLI’DAN HP’Lİ VEKİLE ELEŞTİRİ

Futbol Kulüpleri Birliği Başkanı Arsan Bıçaklı, her kulüpte olduğu gibi Küçük Kaymaklı’da da yeni yatırımlar ve atılımlar olduğunu kaydetti. Bıçaklı, bu alandaki yöneticiliğin büyük bir özveri istediğini belirtti.

Bıçaklı, “Elbette devletin spora katkısı var. Sayın Başbakan’ın hükümeti katkıyı 8,5 milyon TL’ye çıkardı. Bunun belki de 20-50 milyon TL olması gerek. Hükümete mensup Halkın Partisi milletvekillerinden biri bu katkının başka yerde kullanması gerektiğini söyledi. Bir vekilin ülke gençliğine verilecek paranın kesilmesini istemesi beni çok üzdü. Futbolun kaç kişiyle oynandığı bilmeyen insanların bunu söylemesi beni üzer…” ifadelerini kullandı.

Bıçaklı, “Her kulübün 200 civarında sporcusu var. Bu ülkede sadece 15 bin insana futbol federasyonu ve kulüpler hizmet veriyor. Bu basit bir konu değil” şeklinde konuştu.

AŞİNA YABANCI OYUNCULARA ÖDENEN MİKTARLARA DİKKAT ÇEKTİ

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanı Akay Aşina, kulüplerin alt yapıya teşvik için devletten 5,5 milyon TL katkı aldığını, bu yıl katkının 8,5 milyon TL’ye çıkarıldığını kaydetti.

“Maalesef, bu paranın tamamı yabancı oyunculara gidiyor. Niye, çünkü hepimiz başarıya, şampiyonluğa odaklandık, yarış içindeyiz” diyen Aşina, “Umarım bu uygulamayı bu yıl kaldıracağız ve tamamen alt yapıyı güçlendirmeye yöneleceğiz” şeklinde konuştu.

Aşina, kulübün malı olan ve şu an kirada olan dükkanlarının biten sözleşmelerinin artık yenilenmeyeceğini, buraların kulüp için gelir getirici hale dönüştürüleceğini de açıkladı.

ALTIPARMAK: “GURURLUYUZ”

ATSA İnşaat Genel Müdürü Ahmet Altıparmak, Kıbrıs Türk sporuna böyle bir tesisi kazandırmanın haklı gururunu ve sevincini yaşadıklarını söyledi.

Altıparmak, “Buralarda çok iyi futbolcular yetişeceğine inancım tamdır” dedi.