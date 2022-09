Sami Hamidi Arnold Classic’de şampiyon oldu

Vücut geliştirme ve fitness branşında başarılı bir sporcu olan ve aynı zamanda eğitmenlik de yapan Kıbrıslı Türk Sami Hamidi, İngiltere’de katıldığı Arnold Classic’te kategorisinde şampiyon oldu.

Arnold Schwarzeneger tarafından düzenlenen ve dünyanın en büyük spor organizasyonlarından olarak gösterilen Arnold Classic yarışmasında 2016 yılında İspanya’da üçüncülük elde eden Sami Hamidi bu yıl ise zafere ulaştı.

Sami uzun süren hazırlık dönemi ardından elde ettiği şampiyonluğu şu duygularla paylaştı:

“Bu duygu tarif edilemez. Herşeyden önce bu bir adanmışlık hikayesidir. Altı yıl önce ayni tarihte bu yarışmada 3. Gelmiştim ve uzun süre podyuma ara verdim. Geri döndüğümde herşeyin çok daha farklı olması için kendime söz verdim ve çok çalıştım.

Vücut geliştirme dışardan çok basit gibi görüne bilir ama vücut geliştirme sanatın bilimle harmanlanmış halidir. Sadece kaldırmak yetmez. Sabır, bilgi, istikrar, ruh ve beden bütünlüğü ister.

Uzun zamandır sosyal medyamda insanları hayatlarındaki hedeflerine karşı motive edebilmek,harekete geçirebilmek için çalışıyorum. Bu zafer istedikten ve çok çalışıp disiplinli olduktan sonra herkesin başarabileceğinin kanıtıdır. Zafer her zaman inananlarındır.

Bazı günler ayakta duracak, yürüyecek halim kalmadı ama Ben bütün bu hazırlık sürecim boyunca her sabah uyandığımda kendine tek bir soru sordum.

Ben kimim?

Her sabah kararlı bir şekilde verdiğim tek bir yanıt vardı. Ben bir ŞAMPİYONUM. ÖNCE İNANDIM. SONRA ÇALIŞTIM VE ASLA ÜŞENMEDİM, ERTELEMEDİM,VAZGEÇMEDİM.

Bu işin en zor yanıda ne biliyor musunuz? Uzun bir süre boyunca her gün ayni motivasyonu ayni disiplini ve kararlılığı hayattınızda ne olursa olsun korumak zorundasınız. Mental olarak demirden bir zırhınız olmalı. Siz bunu yaparken etrafınızdaki insanlarında değişen psikolojik hallerine,motivasyon iniş çıkışlarına ayak uydurup kendinizi koruma altına almalısınız. Bunu başarırsanız şampiyonsunuz.

Stres yönetimi bir Şampiyonum en etkili silahlarından biridir. SPONSORLUK konusu: ben yıllardır bu işin içerisinde olan bir sporcu olarak firmaların ve iş insanlarının bakış açısını bildiğime inanıyorum. Kimse destek çıkmıyor diye yakınan bir çok sporcu olduğunu biliyorum ama bu noktada objektif olun.

Önce elinizdeki imkanlarla neler başarabileceğinizi kanıtlayın ki size destek olunduğunda neler olabileceğinin bir teminatı olsun. ben bu süreci bu yüzden kendim başardım.

Ama bundan sonra iş farklı olacak.

Son bir tavsiyem her zaman rakiplerinize karşı centilmen olun.

Sporda din,dil,ırk ayrımı olmaz düşmanlık olmaz. spor evrenseldir ve dostluk kardeşlik her zaman ön planda olmalıdır. Yensenizde yenilsenizde Her zaman rakiplerinize karşı centilmen olun.

SON olarak. süreçte her an yanımda olan EŞİM, ARKADAŞIM CANIM, OĞLUMUN GÜZEL ANNESİ karıma sonsuz teşekkür ederim.

Bana her zaman inanan güvenen bana başarıya ilk adımlarımı atabilme cesaretini veren CANIM ANNEME, bana ilk başta hiç inanmayarak beni bu yoldan uzak tutmaya çalışıp içimdeki hırsı iyice ortaya çıkaran sonrada bana hep inanan BABAMA, Koçum JEREMY BUENDİA ya ve TÜM BENİ SEVEN DESTEKLEYEN TAKİPÇİLERİME DOSTLARIMA SONSUZ TEŞEKKÜR EDERİM. YOLUMUZ UZUN İNANCIMIZ TAM. YÜRÜMEYE DEVAM.”

(Kıbrısobjektif)