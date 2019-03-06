Şampiyon Hasan Garabli

Yeşilyurt CMC Golf Sahası’nda hafta sonu Hilton Otellerinde yöneticilik yapmış olan ve CMC Golf Kulübü üyesi bir golf oyuncusu olan J.P Mainardi’nin şahsi sponsorluğunda özel ödüllerin verildiği turnuva, zaman zaman yağışlı ve ağır zemine sahip bir saha koşullarında strokeplay, full handicap ve 18 çukur olarak oynandı. Çok geniş bir katılımla gerçekleşen turnuvada zor koşullarda mücadele edilmesine rağmen Hasan Garabli 68 Net gibi çok başarılı bir skorla Şampiyon oldu. Elde edilen sonuçlar:

Gross Birincisi: Hasan Garabli (29 Gross- 68 Net)

Erkekler Kategorisi,

Net Birincisi: Nicky O’Donnell (72 Net)

Net İkincisi: Bertan Erçin (74 Net)

Net Üçüncüsü: John Taylor (79 Net)

Kadınlar Kategorisi,

Net Birincisi: Gülay Garabli (72 Net)

Net İkincisi: Rhona Atkina (93 Net)

Tunuva sonrası kupalar ve Hilton Mısır, Hilton İstanbul, Hilton İzmir ve Hilton Mersin otellerinde 3’er günlük konaklamaları içeren özel ödüller Turnuva’nın şahsi sponsoru J.P Mainardi tarafından kazananlara takdim edildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2019, 10:23