Basketbol Büyük Erkekler Final Serisi son maçında Koopspor, Yakın Doğu Üniversitesi’ni 74-64 mağlup ederek 2020-21 sezonu şampiyonu oldu. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maç 3’te 1 oranında seyirci alınması ile muhteşem bir ambiyansta oynanırken, iki takımın heyecan dolu mücadelesi maçın son anlarına kadar sürdü.

Heyecan son dakikalara kadar devam etti

Son 4 dakikaya 62-56 üstün giren Koopspor, rakibi karşısında hata sayısını azaltıp dış atışlarla skor bularak maçı 74-64, seriyi de 3-2 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Koopspor’da Kercem İnancı 20 sayı, Timur Rustamov 16 sayı 4 asist, Alpay Şerbetçioğlu ise 12 sayı 11 ribaunt ile maçı tamamlarken, 19 verimlilik puanına ulaştı.

YDÜ’de gecenin en etkili ismi 24 sayı 7 ribaunt ve 27 verimlilik puanı ile oynayan Berkem Dikengil oldu.

Final serisinin MVP’si Alpay Şerbetçioğlu

Maçın sonunda ikinci gelen YDÜ’den kaptan Halil Kutruza’ya, Final Serisinin en değerli oyuncusu Alpay Şerbetçioğlu’na ve şampiyon Koopspor’da kaptan Andım Eryılmazlar’a kupalarını Başbakan Ersan Saner, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu ve Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit takdim etti.