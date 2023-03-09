Şampiyon Melekler Takımı Anı Gecesinde duygu seli yaşandı

11. Rauf Denktaş Kupası Finalleri Şampiyon Melekler Takımı anısına oynandı.

Mağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında saat 18.00 de mahşeri bir kalabalık altında başlayan Şampiyon Melekler Anı Gecesi 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı.Vakıflar ile DAÜ Erkek ve Bayan Takımları arasında oynanan 1 setlik anı maçından sonra ödül törenine geçildi. KKTC Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Buran Atakan GMTMK Okul Müdürü Savaş Moralı ve Okul Aile Birliği Başkanı Osman Akın 'a Şampiyon Melekler Takımı Anı formalarını takdim etti. Tören de daha sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kurucu Cumhurbaşaknımız Rauf Denktaş'ın kızı Ender Denktaş Vangöl bayan ve erkek takımı kaptanlarına 11. Rauf Denktaş Kupalarını takdim ettiler .

Takım kaptanları şampiyonluk kupalarını okul müzesine konmak üzere GMTMK Okul Müdürü Savaş Moralı ve Okul Aile Birliği Başkanı Osman Akın' a takdim ettiler. Kupaların takdim edilmesi ile birlikte alkışlar arasında Sampiyon Melekler Taķımına anısına oyun alanına çiçekler atıldı.

Tören sonunda GMTMK Okul Müdürü Kısa bir konuşma yaparak Şampiyon Melekler Takımının her zaman yaşatılacağını , can kayıplarımıza sebeb olanların adalet önünde gerekli cezaları alana kadar bu sürecin destek ve takipçisi olacaklarını ve devletimizinde sonuna kadar bu olayın takipcisi olmaları gerektiğini dile getirdi. Moralı sözlerine bu geceyi düzenleyen Voleybol Federasyonu yetkilileri ve emeği geçen herkese teşekkür etti.