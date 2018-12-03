Şampiyon takımlar belirlendi

2018 Kickboks Ligi 5.Ayak Müsabakaları ve 11. Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası, 02 Aralık 2018 Pazar günü, 09.00-16.00 saatleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.

Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra müsabakalara geçildi. Minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde, Müzikli Forum, Point Fighting ve Light Contact disiplinlerinde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, Minikler kategorisinde 77 puanla, Yıldızlar kategorisinde 88 puanla ve Gençler kategorisinde 81 puanla şampiyon olan Gazimağusa İhtisas Spor Derneği’ne ve Büyükler kategorisinde 53 puanla şampiyon olan Şimşek Savunma Sanatları Derneği’ne kupaları, hakem ve antrenörlere katılım belgeleri, Dernek başkanları ve Federasyon yetkilileri tarafından verildi.