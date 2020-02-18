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Şampiyonlar kupalarını alıyor

Şampiyonlar kupalarını alıyor
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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, 2019 yılında düzenlediği yarışlarda başarı gösteren takımlara kupalarını dağıtacak.

Şampiyonlar kupalarına kavuşuyor. Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, 2019 yılında düzenlediği yarışlarda dereceye giren ekiplere kupalarını dağıtacak.

Gecede, Ralli Şampiyonu Cevdet Alptürk - Özden Yılmaz ve Tırmanma Şampiyonları Deniz Denner-Ömer Topçu ikilisi de ödüllerini alacak.

21 Şubat akşamı Lefkoşa Paradise Park'ta gerçekleşecek etkinlik 19.30'da başlayacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, rezervasyon için 0533 820 1999 ve 0533 885 3393 numaralı telefonlara ulaşılabileceği kaydedildi.

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