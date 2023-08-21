Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off turu başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu ilk maçları, yarın ve 23 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.
Bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, çarşamba günü Norveç'in Molde takımına konuk olacak.
Tamamı (TSİ) 22.00'de oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın:
Royal Antwerp (Belçika) - AEK (Yunanistan)
Rangers (İskoçya) - PSV Eindhoven (Hollanda)
23 Ağustos Çarşamba:
Maccabi Haifa (İsrail) - Young Boys (İsviçre)
Molde (Norveç) - Galatasaray
Braga (Portekiz) - Panathinaikos (Yunanistan)