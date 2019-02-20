Gümüş At Satranç Derneği’nde gerçekleşen Müessese Satranç Turnuvasında 6. Tur tamamlandı. Şu andaki sonuçlara göre Alagadi Turtle Paradise Restaurant, Ciddi Home Center karşısında 2-0 önde, Kıbrıs Vakıflar Bankası da Merit Royal’a karşı 2-0 önde ve Alsancak Belediyesi’nin Uno Life Developments’e karşı 1-0’lık üstünlüğü bulunuyor. Aroma Cafe ile Merit Park Hotel 2-2 berabere kaldı. 6. Tur sonunda sıralama şöyle oluştu:

1-Alagadi Turtle Paradise Restaurant

2-Uno Life Developments

3-Ciddi Home Center

4-Aroma Cafe

5-Merit Park Hotel

6-Alsancak Belediyesi

7-Merit Royal Hotel

8-Kıbrıs Vakıflar Bankası