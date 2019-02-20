Satranç Turnuvasında 6. Tur tamamlandı

Satranç Turnuvasında 6. Tur tamamlandı

Gümüş At Satranç Derneği’nde gerçekleşen Müessese Satranç Turnuvasında 6. Tur tamamlandı. Şu andaki sonuçlara göre Alagadi Turtle Paradise Restaurant, Ciddi Home Center karşısında 2-0 önde, Kıbrıs Vakıflar Bankası da Merit Royal’a karşı 2-0 önde ve Alsancak Belediyesi’nin Uno Life Developments’e karşı 1-0’lık üstünlüğü bulunuyor. Aroma Cafe ile Merit Park Hotel 2-2 berabere kaldı. 6. Tur sonunda sıralama şöyle oluştu:

1-Alagadi Turtle Paradise Restaurant

2-Uno Life Developments

3-Ciddi Home Center

4-Aroma Cafe

5-Merit Park Hotel

6-Alsancak Belediyesi

7-Merit Royal Hotel

8-Kıbrıs Vakıflar Bankası

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