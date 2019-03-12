SAYTEV, ikinci lige yükseldi

Türkiye Masa Tenisi Kadın 3. Liginde mücadele eden KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği (SAYTEV) Kadın Takımı gösterdiği üstün performans sonrasında İkinci Lige yükseldi.



Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı’nın (SAYTEV) sponsor olduğu ve hocalığını Levent Menteş Baytaroğlu ve Zekai Soyadlı’nın üstlendiği bayanlar takımı KKTC’de bir ilki başararak, Türkiye Masatenisi Liglerine katılma şansını yakaladı ve başarı yakalayarak 2.lige yükseldi.

Yağmur Aktunç, Sude Köknel, Şerif Kuyucu, Elif Töre’den oluşan SAYTEV Kız Masatenisi Takımı 17 takımdan oluşan Türkiye Üçüncü Masatenisi Ligi’nde mücadele ederek 2.lige yükselirken hedefinin süper lig olduğunu açıkladı.

SAYTEV Kadın Takımı, İzmir’de Cuma ve Cumartesi günlerinde yapılan ikinci ayak mücadelesinde oynadığı altı maçtan beş galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. SAYTEV gösterdiği başarılı performans sonrasında İkinci Lige yükselmeyi başardı.

SAYTEV’in maç sonuçları şöyle:

SAYTEV-Sakarya:3-0

SAYTEV-Ankara Büyük Kolej:3-0

SAYTEV-İsparta:3-1

SAYTEV-Hatay:1-3

SAYTEV-Elazığ:3-0

SAYTEV-Ankara Özel Spor:3-0